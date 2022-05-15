Иржи Прохазка отреагировал на победу Яна Блаховича над Александром Ракичем

Следующий претендент на титул в полутяжелом весе Иржи Прохазка (28-3) поздравил Яна Блахоича (29-9) с победой над Александром Ракичем (14-3), а также пожелал скорейшего выздоровления австрийскому бойцу сербского происхождения.

«Мои поздравления с победой, Ян Блахович. И скорейшего выздоровления тебе, Александр Ракич», — написал Прохазка в Twitter.

Ракич повредил колено в 3-м раунде и не смог продолжать бой. Судьи отдали победу Блаховичу техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.

Прохазка проведет следующий бой против действующего чемпиона Гловера Тейшейры (33-7) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапуре.