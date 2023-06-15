Штырков поделился мнением касательно возможного реванша между Махачевым и Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением касательно возможного реванша между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«На самом деле я очень удивился тому, как Оливейра победил Дариуша. Бенеил был сам не свой. Говорят, не в форме, с травмой. Много нюансов, но бразилец — красавчик. Принижать его заслуги формой Дариуша не стоит. Это проблемы проигравшего бойца, а Оливейра сделал феноменальную работу. Не стоит исключать того, что Чарльз в реванше с Махачевым будет лучше, чем был раньше. Думаю, что именно так и будет. Каждый бой — это отдельная история. Спортсмены не могут выйти на бой в идентичной форме. Могут быть лучше/хуже, с травмами и без. Много переменных. Не знаю, почему у бразильца не получилась первая встреча, но может и Ислам будет не в лучших кондициях», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

22 октября 2022 года Махачев победил Оливейру сабмишеном во втором раунде на турнире UFC 280.