Александр Волков: «Рад победить Тыбуру. Посвящаю победу моей жене, которая родила мне второго сына»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков поделился эмоциями после победы над Марчином Тыбурой.

«Вы знаете, сегодня, наверное, я самый счастливый человек на планете, потому что день назад у меня родился младший сын. Спасибо моей жене, посвящаю победу ей, моей семье. Рад победить Тыбуру, вернуться в титульную гонку.

В стойке я делал сегодня свою обычную работу, ключ к победе был — не дать ему пройти в ноги. Марчин даже когда проигрывает в стойке, он делает проход. Моя задача в лагере была очень много защищаться от борьбы, научиться этому, и мне кажется, я выполнил эту задачу на 100 процентов", — сказал Волков в октагон-интервью после поединка.

Волков победил Тыбуру единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби.