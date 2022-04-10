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Александр Волкановски — Корейский Зомби: смотреть прямую трансляцию главного боя UFC 273

Прямая трансляция главного боя UFC 273 Александр Волкановски — Чон Чхан Сон 10 апреля
Читать «СЭ» в
Александр Волкановски и Чон Чхан Сон.
Фото Global Look Press

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) австралийский боец Александр Волкановски в главном бою UFC 273 подерется с корейцем Чон Чхан Соном на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене».

Поединок в полулегкой весовой категории между Волкановски и Корейским Зомби начнется после 07.00 по московскому времени. Видеотрансляция боя будет доступна на matchtv.ru и UFC Fight Pass, а также на канале «Матч Боец». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния Александр Волкановски — Чон Чхан Сон.

У 33-летнего Волкановски в ММА — 22 победы и одно поражение. 25 сентября 2021 года австралиец одержал победу над американцем Брайаном Ортегой на турнире UFC 266.

На счету 35-летнего Чон Чхан Сона в ММА 17 побед и шесть поражений. 19 июня 2021-го на UFC on ESPN 25 он единогласным решением судей победил американца Дэна Иге.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Алджамейн Стерлинг. UFC 273, расписание и результаты боев: Волкановски — Корейский Зомби, Стерлинг — Петр Ян, Бернс — Чимаев

Алекс Волкановски
UFC
ММА
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