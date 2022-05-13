Шлеменко: «Федор Емельяненко не хотел, чтобы «Россия 2» показывала Bellator»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил в интервью Александру Лютикову, что Федор Емельяненко в 2012 году был против трансляций Bellator на телеканале «Россия 2».

«2012 год, да, по-моему, был, — сказал Шлеменко. — У нас уже выступали в Bellator Минаков, Шахбулат Шамхалаев, Сарнавский, Корешков — кстати, кого Федор поддерживал. Андрей шел к титулу. Мы хотели, чтобы нас показывала «Россия 2». Но, как я тогда узнал из СМИ, Федор-то был против этого. Он не хотел, чтобы «Россия 2» показывала Bellator. Он даже письма писал. Но где-то в интернете эта информация ходила. Про то, что были письма написаны в «Россию 2» — что нужно повнимательнее относиться к тому, что надо показывать. Надо у Федора спросить — пусть он расскажет про ту самую ситуацию. А сейчас он выступает в Bellator. И когда он там выступает и зарабатывает деньги — и его пацаны там выступают почти в полном составе — конечно же, их надо показывать. А нас не надо показывать все равно. Вот и все. Вот его поддержка».

Емельяненко выступает в Bellator с 2017 года. Провел шесть боев (четыре победы, два поражения).