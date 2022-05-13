Порье потроллил Диаса за публичное мочеиспускание на собственность UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье затроллил Нейта Диаса после того, как боец публично помочился на собственность UFC.

Ранее Диас выложил фотографию, на которой он помочился на территории UFC Performance Institute в Лас-Вегасе.

«Настоящий мужчина *** бы там», — отреагировал Порье в Twitter.

На счету Порье 28 побед, 7 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся, у Диаса — 20 побед и 13 поражений.