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Сегодня, 11:58

Порье потроллил Диаса за публичное мочеиспускание на собственность UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дастин Порье.
Фото Global Look Press

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье затроллил Нейта Диаса после того, как боец публично помочился на собственность UFC.

Ранее Диас выложил фотографию, на которой он помочился на территории UFC Performance Institute в Лас-Вегасе.

«Настоящий мужчина *** бы там», — отреагировал Порье в Twitter.

На счету Порье 28 побед, 7 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся, у Диаса — 20 побед и 13 поражений.

ММА
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