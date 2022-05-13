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Сегодня, 13:34

Экс-чемпион UFC Рокхолд рассказал, как Чимаев отказался от боя с ним

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Люк Рокхолд.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд заявил, что непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев принял мудрое решение, отказавшись от боя с ним.

«Кстати, Хамзат Чимаев отказался от боя со мной, — сказал Рокхолд ESPN. — Мы могли подраться, но он захотел остаться в полусреднем весе. Думаю, что это было мудрое решение для него на тот момент».

На счету Рокхолда 16 побед и 5 поражений. Американец провел последний поединок против Яна Блаховича в июле 2019 года. В том противостоянии он уступил польскому спортсмену нокаутом во втором раунде.

У Чимаева 11 побед в 11-ти поединках.

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