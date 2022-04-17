«Это не трешток, а дебилоток». Шлеменко возмущен поведением чемпиона Eagle FC

Ветеран российских ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» в резкой форме высказал недовольство поведением чемпиона Eagle FC в среднем весе Фаридуна Одилова.

Шлеменко и Одилов должны были провести бой 1 апреля, но Шлеменко снялся с поединка из-за травмы, о чем сообщил заблаговременно. Одилов в свою очередь назвал Шлеменко воздухом, а 10 апреля написал «2 месяца готовился к, как вы говорите, Легенде, но он соскочил».

— Для вас принципиально провести бой с Фаридуном Одиловым? — вопрос Шлеменко. — Это боец, который включил в ваш адрес трешток. Таких бойцов в последнее время не так много было.

— Я бы назвал это не трешток, а дебилоток какой-нибудь. Не знаю, как еще это назвать. Это глупости конкретные. Он начал с уважения — «Я буду уважать». А на уважение ответил неуважением.

Для меня бой с ним никогда не был принципиален. Никогда. Хоть что можете говорить, но для того, чтобы этого бойца вообще узнали — кто это такой — ему нужен громкий бой. Но его получить [нужно] уж точно не такими методами.

Для меня был принципиален бой за титул. У нас была договоренность с Хабибом. Кто будет этим титулом обладать — для меня неважно. Сейчас для меня более принципиален бой с Гектором Ломбардом, чем с Одиловым.

Что могу сказать? Нужно поменьше разговаривать и строить из себя не пойми кого. Такой окрыленный. Непонятно — с чего. Смешно слушать, когда человек говорит: «Мне все равно, с кем драться». Тебе же все равно с кем драться, все равно, против кого защищать титул? Чего ж ты тогда так разговорился, когда у тебя со мной сорвался? Дерись с Дауреном Ермековым, в чем проблема? Тебе же все равно, для тебя же нет разницы?

Он мои бои не смотрел, он меня не знает. Он следил за Федором Емельяненко. Ну пусть дальше следит! Вот и все. А для меня какая принципиальность? Человек, который тебя не уважает, который позволяет себе высказывания тупорылые — я по-другому не могу сказать... Когда ты делаешь все для того, чтобы не оставить его [Одилова] без боя — за три месяца [до боя] предупреждаешь, что у тебя травма, что у тебя есть проблемы, организаторов ставишь в известность, чтобы они могли найти какую-то замену. А не за неделю это делаешь, говоришь: «Извините, я травмировался, все — до свидания!» Понимаете? И в ответ получаешь на себя кучу негатива и вылитой грязи. Ну, это вообще «нормально».