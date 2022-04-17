Боец UFC Лаззез поблагодарил криминального авторитета после победы

Тунисский боец UFC Мунир Лаззез после победы единогласным решением судей над Анжом Лусу на турнире UFC Vegas 51 поблагодарил за поддержку ирландского криминального авторитета Даниэла Кинэхана.

«Я хотел бы поблагодарить своих тренеров и моего брата Дэниела Кинэхана. Без него я бы никогда не стал тем, кем я являюсь сегодня. Большое спасибо», — сказал Лаззез в интервью Даниэлю Кормье.

44-летний Кинэхан — ирландский мафиози из Дублина. Его разыскивают американские власти. На этой неделе министерство финансов США объявило о внесении Кинэхана, его брата Кристи и их отца Кристи Кинэхана-старшего в санкционный список. Кинэханы обвиняются в незаконном обороте наркотиков, отмыванию денег, торговле огнестрельным оружием и причастности к убийствам. Например, только лишь вражда между группировками Кинэханов и ирландского криминального авторитета Гэри Хатча унесла жизни 18 человек (начиная с сентября 2015 года) — большинство из них были убиты на улицах Дублина.

За информацию, которая привела бы к аресту Дэниэла Кинэхана, министерство готово заплатить 5 миллионов долларов.

Лаззез — тунисец, дрался только в промоушенах Ближнего Востока и в UFC. Однако он пользуется услугами компании MTK Global, которая занимается менеджментом боксеров и бойцов ММА. Владеет этой компанией Кинэхан.

На пресс-конференции после UFC Vegas 51 корреспондент издания Insdier Алан Доусон задал Лаззезу несколько вопросов насчет Кинэхана, но боец отбился ответами в духе «он для меня друг и советник» и «я не слежу за новостями». В итоге тунисец попросил спрашивать его только о минувшем бое.

На счету 34-летнего Лаззеза 11 побед и два поражения в ММА (2-1 в UFC).