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Мовсар Евлоев — о бое с Иге: «Вынесу этого соперника и всех последующих тоже. Заберу этот пояс»

Евлоев поделился ожиданиями от боя с Иге
Никита Горшенин
Корреспондент
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13-й номер полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев поделился ожиданиями от поединка с 10-м номером рейтинга Дэном Иге.

«Я просто его вынесу, грубо говоря. Просто вынесу. Настрой такой, буду делать все для этого. Просто вынесу своего соперника, и всех последующих тоже, заберу этот пояс, кусок металла», — сказал Евлоев в интервью Youtube-каналу «Da Бро channel».

Поединок Евлоева и Иге пройдет 4 июня на турнире UFC Fight Night.

UFC
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