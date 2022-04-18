13-й номер полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев поделился ожиданиями от поединка с 10-м номером рейтинга Дэном Иге.

«Я просто его вынесу, грубо говоря. Просто вынесу. Настрой такой, буду делать все для этого. Просто вынесу своего соперника, и всех последующих тоже, заберу этот пояс, кусок металла», — сказал Евлоев в интервью Youtube-каналу «Da Бро channel».

Поединок Евлоева и Иге пройдет 4 июня на турнире UFC Fight Night.