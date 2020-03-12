Александр Шлеменко: «Тема коронавируса раздута. Паника конкретная»

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (35 лет, 59-13) высказал мнение об эпидемии коронавируса, из-за которого был отменен его бой с американцем Луисом Тэйлором (40 лет, 18-4-1). Поединок должен был состояться на турнире RCC в Екатеринбурге 25 апреля.

— То, что тема коронавируса раздута больше, чем есть на самом деле — это 100 процентов, — сказал Шлеменко. — Это сейчас новость мэйнстримная, она постоянно в заголовках. Как все на самом деле, я не знаю, потому что я еще ни одного человека не видел, болеющего коронавирусом. Наверное, где-то они есть, раз целые страны закрывают авиасообщения. Последнее, что я слышал — Дональд Трамп закрыл Америку от европейцев. Израиль тоже закрылся полностью. Наверное, что-то действительно есть. Футбол без зрителей проходит, Эдуарду Трояновскому бой отменили в Испании. Так что не один я пострадал от коронавируса.

— На ваш взгляд, паника излишняя идет во всем мире?

— Паника же не только касается коронавируса, паника и на мировых финансовых рынках, и нефть обвалилась и доллар рванул. Паника конкретная везде, началась с коронавируса и распространилась на все. (Михаил Потапов)