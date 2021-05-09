Макгрегор отрицает, что Гиллеспи — лучший рыбак в ММА. В дискуссию вмешался Порье
В ночь на 9 мая в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 26, в мейн карде которого американец Грегор Гиллеспи победил бразильца Диего Феррейру.
Сразу после победы техническим нокаутом во втором раунде Гиллеспи назвал себя лучшим борцом и рыбаком в ММА.
Своей реакцией на слова триумфатора решил поделиться ирландец Конор Макгрегор: «Этот кот ни в коем случае не является лучшим рыбаком в MMA. Вообще не близко!» — написал Конор в Twitter.
«Я рыбачу», — продолжил Макгрегор, выложив фотографию с рыбалки.
Но на этом он не остановился: «Ребята, рыбалка — это чертовски хороший досуг. Но стоит добавить к этому настоящий ирландский виски Proper Twelve, и вы получите чертовски приятное и расслабляющее событие!» — заключил спортсмен.
На пресс-конференции после боя Гиллеспи ответил Конору: «У Конора нет никаких шансов. Если что мы можем устроить дуэль в рыбалке, а в случае моей победы — провести бой», — сказал он.
Далее в дискуссию вмешался бывший ирландца Дастин Порье: «Продолжайте рыбачить, пока я тут закидываю настоящие крючки [хуки]», — написал Порье в Twitter.
11 июля в Лас-Вегасе Дастин Порье и Конор Макгрегор проведут трилогию. В реванше победу техническим нокаутом одержал Порье, а в первом бою — Макгрегор.
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