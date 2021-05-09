В ночь на 9 мая в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 26, в мейн карде которого американец Грегор Гиллеспи победил бразильца Диего Феррейру.

Сразу после победы техническим нокаутом во втором раунде Гиллеспи назвал себя лучшим борцом и рыбаком в ММА.

Своей реакцией на слова триумфатора решил поделиться ирландец Конор Макгрегор: «Этот кот ни в коем случае не является лучшим рыбаком в MMA. Вообще не близко!» — написал Конор в Twitter.

This Gregor Gillespie cat is no way in hell the best fisherman in MMA.

Not even fuckin close! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2021

«Я рыбачу», — продолжил Макгрегор, выложив фотографию с рыбалки.

Но на этом он не остановился: «Ребята, рыбалка — это чертовски хороший досуг. Но стоит добавить к этому настоящий ирландский виски Proper Twelve, и вы получите чертовски приятное и расслабляющее событие!» — заключил спортсмен.

Fishing is actually fucking tremendous you guys.

Add some Proper Twelve Irish Whiskey in to that mix and you've got yourself one hell of a really, really enjoyable and relaxing occasion! @ProperWhiskey #ProperWhiskeyandFishing #WhosIn? pic.twitter.com/pkAi2E3tNC — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2021

На пресс-конференции после боя Гиллеспи ответил Конору: «У Конора нет никаких шансов. Если что мы можем устроить дуэль в рыбалке, а в случае моей победы — провести бой», — сказал он.

Gregor Gillespie says there's absolutely zero chance @TheNotoriousMMA is a better fisherman than him #UFCVegas26 pic.twitter.com/Q5bNbZa5vk — Helen Yee (@HelenYeeSports) May 9, 2021

Далее в дискуссию вмешался бывший ирландца Дастин Порье: «Продолжайте рыбачить, пока я тут закидываю настоящие крючки [хуки]», — написал Порье в Twitter.

Yall keep fishing. Im throwing real hooks over here — The Diamond (@DustinPoirier) May 9, 2021

11 июля в Лас-Вегасе Дастин Порье и Конор Макгрегор проведут трилогию. В реванше победу техническим нокаутом одержал Порье, а в первом бою — Макгрегор.