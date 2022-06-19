Александр Шлеменко получил благодарственное письмо от Владимира Путина

Бывший чемпион Bellator в среднем весе и глава лиги Shlemenko Fighting Championship Александр Шлеменко (61-13) 18 июня на открытии четвертого турнира своей лиги получил от рук депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Султана Хамзаева благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина.

«Александр Шлеменко является достойным примером для молодежи, — заявил Хамзаев. — Поэтому за воспитание детей и продвижения здорового образа жизни я вручаю Благодарственное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спорт — это сила!».

В настоящее время Шлеменко готовится подраться против Магомеда Исмаилова (17-3) в лиге RCC в Екатеринбурге в конце августа.