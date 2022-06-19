Тренер Бивола прокомментировал победу Бетербиева над Смитом

Советский и российский тренер по боксу, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) Геннадий Машьянов считает, что уровень мастерства между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0) и Джо Смитом-младшим (28-4) абсолютно разный.

«В принципе, его победа была предсказуема и ожидаема. Уровень Смита и Бетербиева абсолютно разный, — приводит слова Машьянова metaratings.ru. — Я посмотрел бой, и американец меня сильно разочаровал. Мне кажется, он сгорел психологически. Вышел на ринг напряженным и затянутым, сперва побежал вперед и показал какие-то несуразные движения. Оставил очень бледное впечатление. Он и так не блещет мастерством в техническом плане, а тут затянулся и настолько угловатые движения у него были... Артур молодец, он спокойно посмотрел и разобрался, что ему предложил Смит. Бетербиев выбрал момент и ударил. После первого нокдауна вопросов не оставалось, потому что его соперник окончательно потерялся.

В техническом плане Джо ничего не мог предложить Артуру. И еще это нервное подгорание сказалось. Поэтому он на автопилоте начал махать руками, как это делают пьяные мужики на улице. Но он даже не старался что-то сделать, а отмахивался по ситуации с закрытыми глазами" .

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.