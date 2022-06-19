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Анкалаев: «Хочу стать чемпионом UFC. Мне перед каждым поединком говорят, что я буду биться за титул»

Магомед Анкалаев рассказал о желании стать чемпионом UFC
Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев рассказал о своем желании завоевать чемпионский титул.

«У меня уже восемь побед подряд. Перед каждым поединком мне говорят, что я буду биться за титул. Я жду этого момента, но до сих пор не дождался. Я хочу стать чемпионом, у меня есть желание, есть потенциал, есть хорошие тренера. Думаю, я смогу это сделать. Я сделаю это», — приводит Sport24 слова Анкалаева.

На счету 30-летнего Анкалаева 17 побед и 1 поражение в ММА. Боец дебютировал в UFC в марте 2018 года, тогда он проиграл Полу Крэйгу. С тех пор спортсмен одержал 8 побед подряд в лиге.

Чемпионом UFC в полутяжелом весе является Иржи Прохазка. Он завоевал титул неделю назад, 12 июня, победив прежнего обладателя пояса Гловера Тейшейру удушающим приемом в конце пятого раунда.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-06-19-ankalayev-khochu-stat-chempionom-ufc-pered-kazhdym-poyedinkom-mne-govoryat-chto-ya-budu-bitsya-za-titul
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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