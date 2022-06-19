Анкалаев: «Хочу стать чемпионом UFC. Мне перед каждым поединком говорят, что я буду биться за титул»

Российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев рассказал о своем желании завоевать чемпионский титул.

«У меня уже восемь побед подряд. Перед каждым поединком мне говорят, что я буду биться за титул. Я жду этого момента, но до сих пор не дождался. Я хочу стать чемпионом, у меня есть желание, есть потенциал, есть хорошие тренера. Думаю, я смогу это сделать. Я сделаю это», — приводит Sport24 слова Анкалаева.

На счету 30-летнего Анкалаева 17 побед и 1 поражение в ММА. Боец дебютировал в UFC в марте 2018 года, тогда он проиграл Полу Крэйгу. С тех пор спортсмен одержал 8 побед подряд в лиге.

Чемпионом UFC в полутяжелом весе является Иржи Прохазка. Он завоевал титул неделю назад, 12 июня, победив прежнего обладателя пояса Гловера Тейшейру удушающим приемом в конце пятого раунда.