Александр Густафссон: «Чимаев бьет, как полутяжеловес. Видел, как он нокаутировал ребят одним джебом»
09:32
Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Александр Густафссон рассказал о силе удара своего спарринг-партнера, полусредневеса Хамзата Чимаева.
«У него очень сильный удар. Сильный, точный и взрывной. Он бьет, как полутяжеловес. Я видел, как он нокаутировал ребят джебом», — сказал швед в интервью ESPN.
30 октября прошлого года Чимаев задушил Ли Жиньлианга на UFC 267 в Абу-Даби. Шведский боец чеченского происхождения идет на четырех победах подряд в UFC, за каждую из которых он получал послематчевый бонус.
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