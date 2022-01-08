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Александр Густафссон: «Чимаев бьет, как полутяжеловес. Видел, как он нокаутировал ребят одним джебом»

09:32
Хамзат Чимаев. Фото Getty Images
Хамзат Чимаев. Фото Getty Images
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Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Александр Густафссон рассказал о силе удара своего спарринг-партнера, полусредневеса Хамзата Чимаева.

«У него очень сильный удар. Сильный, точный и взрывной. Он бьет, как полутяжеловес. Я видел, как он нокаутировал ребят джебом», — сказал швед в интервью ESPN.

30 октября прошлого года Чимаев задушил Ли Жиньлианга на UFC 267 в Абу-Даби. Шведский боец чеченского происхождения идет на четырех победах подряд в UFC, за каждую из которых он получал послематчевый бонус.

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Никита Горшенин все материалы автора
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