Александр Густафссон: «Чимаев бьет, как полутяжеловес. Видел, как он нокаутировал ребят одним джебом»

Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Александр Густафссон рассказал о силе удара своего спарринг-партнера, полусредневеса Хамзата Чимаева.

«У него очень сильный удар. Сильный, точный и взрывной. Он бьет, как полутяжеловес. Я видел, как он нокаутировал ребят джебом», — сказал швед в интервью ESPN.

30 октября прошлого года Чимаев задушил Ли Жиньлианга на UFC 267 в Абу-Даби. Шведский боец чеченского происхождения идет на четырех победах подряд в UFC, за каждую из которых он получал послематчевый бонус.