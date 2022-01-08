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Густафссон: «Думаю, Чимаев отправит Усмана спать»

01:25
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Шведский боец UFC Александр Густафссон поделился мнением о возможном бое между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

«Думаю, Чимаев отправит Усмана спать, честное слово. Я думаю, что когда он просто каснется его подбородка, есть большая вероятность, что Камару заснет», — приводит слова Густафссона журналист ESPN Брэтт Окамото.

27-летний Чимаев провел в ММА 10 боев и одержал 10 побед. 34-летний Усман одержал 20 побед и потерпел 1 поражение.

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Сергей Разин все материалы автора
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