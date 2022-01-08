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Густафссон: «Никогда не видел, чтобы кто-то тренировался так, как Чимаев. Он просто не устает»

10:00
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Александр Густафссон рассказал о совместных тренировках с Хамзатом Чимаевым.

«Я много ездил по миру, бывал в разных лагерях, и не видел, чтобы кто-то еще тренировался так, как он. Он просто перетренировывает всех. Он никогда не устает в зале и никогда не поддается боли. Он просто дерется сквозь нее. Он развил очень хороший гибрид борьбы и джиу-джитсу, когда он сверху тебя, то кажется очень тяжелым. Даже с учетом разницы в весе, он все равно тяжелый для меня, когда сверху», — сказал швед в интервью ESPN.

30 октября прошлого года Чимаев задушил Ли Жиньлианга на UFC 267 в Абу-Даби. Шведский боец чеченского происхождения идет на четырех победах подряд в UFC, за каждую из которых он получал послематчевый бонус.

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Никита Горшенин все материалы автора
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