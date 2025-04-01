Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

1 апреля, 19:55

Александр Емельяненко заявил, что намерен продолжить спортивную карьеру

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Скриншот видео.
1/2

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что после реабилитации намерен продолжить спортивную карьеру.

«Я полностью занят своим восстановлением, как и все пациенты. Врачи прогнозы дают утешительные, замечательные, положительные. Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, собираюсь продолжать», — сказал Емельяненко на опубликованном в своем Telegram-канале видео.

Скриншот видео.
Александр Емельяненко.«Отнялись ноги». У скандального бойца Александра Емельяненко большие проблемы со здоровьем

Ранее 43-летний россиянин перенес операцию на позвоночнике и начал реабилитацию.

За карьеру Емельяненко провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и один поединок завершился ничьей. 7 марта спортсмен сообщил, что на восстановление после травмы у него уйдет около 10 месяцев.

Александр Емельяненко
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алексей Олейник — Джеронимо Дос Сантос: дата боя на турнире по голым кулакам BKFC Fight Night

Федор Емельяненко получил диплом кандидата педагогических наук

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости