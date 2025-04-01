Александр Емельяненко заявил, что намерен продолжить спортивную карьеру

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что после реабилитации намерен продолжить спортивную карьеру.

«Я полностью занят своим восстановлением, как и все пациенты. Врачи прогнозы дают утешительные, замечательные, положительные. Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, собираюсь продолжать», — сказал Емельяненко на опубликованном в своем Telegram-канале видео.

Скриншот видео.

Ранее 43-летний россиянин перенес операцию на позвоночнике и начал реабилитацию.

За карьеру Емельяненко провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и один поединок завершился ничьей. 7 марта спортсмен сообщил, что на восстановление после травмы у него уйдет около 10 месяцев.