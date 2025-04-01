Александр Емельяненко заявил, что намерен продолжить спортивную карьеру
Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что после реабилитации намерен продолжить спортивную карьеру.
«Я полностью занят своим восстановлением, как и все пациенты. Врачи прогнозы дают утешительные, замечательные, положительные. Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, собираюсь продолжать», — сказал Емельяненко на опубликованном в своем Telegram-канале видео.
Скриншот видео.
Ранее 43-летний россиянин перенес операцию на позвоночнике и начал реабилитацию.
За карьеру Емельяненко провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и один поединок завершился ничьей. 7 марта спортсмен сообщил, что на восстановление после травмы у него уйдет около 10 месяцев.
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