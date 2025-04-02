Федор Емельяненко получил диплом кандидата педагогических наук

Боец Федор Емельяненко получил диплом кандидата педагогических наук.

«Выражаю глубокую благодарность ректору Карловской Евгении Анатольевне и руководству вуза за предоставленную возможность пройти этот сложный научный путь в стенах родного университета», — написал спортсмен на своей странице в социальной сети.

Вручение диплома состоялось 31 марта на заседании ученого совета Белгородского государственного национального исследовательского университета.

На счету 48-летнего Емельяненко 40 побед и 7 поражений в ММА.