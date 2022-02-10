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Сегодня, 19:10

Александр Емельяненко: «Я в отличной форме. На Новый год не хулиганил»

Александр Емельяненко рассказал о своем физическом состоянии
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец ММА Александр Емельяненко в беседе с журналистами на турнире по шахбоксу Alpari Cup рассказал о своей нынешней форме.

«У меня отличная форма, — сказал Емельяненко. — Это все глупости [что перестал тренироваться]. Любимая тема — языком пополоскать мне кости. Все хорошо у меня. Я не хулиганил на новогодние праздники. Сейчас боксирую. Буквально вчера провел спарринг, сегодня утром потренировался. Превосходно себя чувствую. Очень много работы мне предстоит в этом году, поэтому сейчас нужно набирать форму».

23 февраля Емельяненко проведет кулачный бой с Джеффоп Монсоном на турнире Hardcore FC.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
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