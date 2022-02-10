Александр Емельяненко: «Бой с Дациком? Все в стадии переговоров»

Александр Емельяненко заявил, что его бой с Дациком еще может состояться

Российский боец ММА Александр Емельяненко в беседе с журналистами на турнире по шахбоксу Alpari Cup заявил, что его бой с Вячеславом Дациком еще может состояться.

«Есть [шанс, что бой с Дациком состоится]. Есть организации, которым этот бой интересен. Сейчас все в стадии переговоров», — сказал 40-летний Емельяненко.

23 февраля Емельяненко проведет кулачный бой с Джеффом Монсоном на турнире Hardcore FC.