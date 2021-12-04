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Александр Емельяненко проведет тренировку с Джеффом Монсоном

17:20
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с журналистами анонсировал совместную тренировку с Джеффом Монсоном.

«Сначала сказал, что планирую ехать на сборы, потому что у меня опять поменялся соперник на ближайшее выступление. Изначально думал, что это будет борец, а оказалось, что ждет меня ударник. В Дагестан поеду позже, добирать боорцовскую технику. Здесь еще и Монсон позвонил, что даст мне пару уроков, покажет несколько упражнений. Надо будет с ним поработать, чтобы вспоминать, подтягивать боевую технику», — сказал Емельяненко после тренировки команды United Russian Fighters.

27 ноября в Сыктывкаре Александр Емельяненко удушающим приемом в первом раунде поединка AMC 106 проиграл бразильцу Марсио Сантосу.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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