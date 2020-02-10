Александр Емельяненко: «Выпил вина и просто громко разговаривал матом»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, за что его задержали в Анапе. В тюрьме спортсмен провел семь суток.

— Никого не побил, никого не обидел. Выпил вина и просто громко разговаривал матом, — рассказал Емельяненко в интервью Youtube-каналу ACA MMA. — На что без замечания была вызвана полиция. Пришел сотрудник: «Где он? Кто он?» — Я поманил пальцем: «Это я. Ну, иди сюда». — Тогда он вызвал еще пять нарядов. Мы постояли возле забора, я говорю: «Все пацаны, езжайте, я спать пошел». — «А мы не можем. Сигнал уже поступил. Мы должны тебя доставить, чтобы не ложный вызов был».

Про судью в промолчу. Мне сразу сказали: мужененавистница. И стояли сотрудники, пальцы скрестив, чтобы он не дала мне больше 7 суток. Непонятно за что.