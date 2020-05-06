Александр Емельяненко сообщил о примирении с Алексеем Олейником

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в интервью «СЭ» о примирении с другим бойцом — Алексеем Олейником.

Ранее оба спортсмена критически высказывались в адрес друг друга.

— У нас с Лехой уже нормальные отношения. Мы созвонились, поговорили. Все хорошо, все забыли. Победы ему, — сказал Емельяненко.

Олейник в ночь на 10 мая выступит на турнире UFC 249. Его соперником станет бывший чемпион UFC тяжелом весе бразилец Фабрисиу Вердум. (Илья Андреев)

«Если Тайсон догонит, то отправит спать. Я это понимаю». Емельяненко — про Железного Майка, Усика и Олейника