Александр Емельяненко обратился к Шлеменко: «Готов выйти и выбить тебе зубы»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) прокомментировал конфликт Федора Емельяненко (40-6) и Александра Шлеменко (61-14), а также вновь бросил «Шторму» вызов.

«Насколько мне известно, Федор никогда о Шлеменко плохо не отзывался, — сказал Емельяненко на своем YouTube-канале. — Они заочно общались, поддерживали друг друга. В то время, когда Федор был чемпионом «Прайда», побил мировых бойцов, Шлеменко только дебютировал в смешанных единоборствах. Можно сказать, что он пошел по стопам Федора.

На месте Шлеменко я бы молчал. Федор создал Союз ММА, он дал возможность всем выступать, не только профессионалам, но и любителям. Ему виднее, как вести Союз ММА. Понял, Шура? Шлеменко, ты, вместо того чтобы паясничать в интервью, готовься. Я готов выйти с тобой по правилам ММА, бокса, по любым правилам. Готов выйти и выбить тебе зубы».

Емельяненко следующий бой проведет против блогера Святослава Коваленко по правилам ММА 16 декабря в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» в Москве.