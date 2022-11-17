Вадим Немков рассказал про спарринги с Павловичем: «Бьет жестко и не слабее Нганну»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) отметил, что российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (16-1) бьет сильно, технично и быстро. Об этом боец рассказал в интервью «СЭ».

— В ATT вы пересеклись с Павловичем. Расскажи про ваши совместные тренировки.

— Мы были в спарринге один раз. После того как мы с ним простояли, на следующей неделе у нас начались спарринги под нас. Серега готовится к бою, я готовлюсь к бою. Под нас подбирали спарринг-партнеров. Я приходил, и у меня в клетке было чисто 5 [раундов] по 5 [минут] спарринга с двумя партнерами.

Я не боролся [с Павловичем], потому что у меня вес под 100 кг, а у него — под 115-120 кг. Здоровый. И он не базовый борец, так что мне с ним не было смысла работать [в борьбе]. Общались много, хорошо, по-дружески.

— Что скажешь про его ударку?

— Хорошая ударка у него. Бьет не размашисто, технично и быстро для тяжа. Если Нганну выходит и просто сметает, машет мельницей, то у Сереги другая картина. Он бьет жестко, при этом не слабее Нганну, и технично.

— Чувствуется его длина рук?

— Чувствуется конечно. Чувствуются его габариты. Он здоровее, и боксировать с ним не очень комфортно. У меня тоже не маленькие руки... но у него не просто большие руки, и скорость у него есть, поэтому он пользуется этой длиной рук.

Немков подерется с Кори Андерсоном (16-5) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США. Прошлый их бой завершился в третьем раунде. За 5 секунд до конца раунда бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.