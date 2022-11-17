Емельяненко объяснил, зачем покрасил волосы и бороду

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал в интервью своему Youtube-каналу, зачем покрасил волосу и бороду в светлый цвет.

«Во-первых, мне это нужно было для телевизионной программы, телевизионного шоу. Скоро выйдет — посмотрите. Во-вторых, я хотел посмотреть, каким я буду в старости. И я покрасился под седину. Сейчас она уже вымылась, выгорела. Многие пытаются спрятать седину, а я, наоборот, хотел посмотреть, каким я буду седым. Ничего плохого в этом не вижу», — сказал Емельяненко.

16 декабря Емельяненко проведет боксерский бой со Святославом Коваленко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».