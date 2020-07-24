Александр Емельяненко поехал в больницу после боя с Исмаиловым

Российский боец ММА Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с Магомедом Исмаиловым. Поединок стал главным боем турнира ACA 107, состоявшегося в Сочи.

В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом. У Емельяненко открылось рассечение. Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.