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Александр Емельяненко поехал в больницу после боя с Исмаиловым

22:39
Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
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Российский боец ММА Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с Магомедом Исмаиловым. Поединок стал главным боем турнира ACA 107, состоявшегося в Сочи.

В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом. У Емельяненко открылось рассечение. Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.

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