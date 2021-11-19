Петр Ян рассказал, как на самом деле относится к Стерлингу

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что нормально относится к Алджамейну Стерлингу.

В марте этого года Ян в статусе чемпиона UFC провел бой со Стерлингом. В четвертом раунде российский боец нанес запрещенный удар коленом, после чего американцу была присуждена победа.

На вопрос, что бы случилось, если бы он встретил Стерлинга у магазина, Ян ответил: «Я к нему нормально отношусь. Зря вы думаете, что у меня к нему есть негатив. Ту ситуацию сделал я. В целом-то человек он нормальный вроде. Но у него есть свои продумки, ходы. Но я не бил бы его точно».