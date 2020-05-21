Александр Емельяненко: «Не в курсе, что с Кадыровым. Я уже как две недели в другой резиденции»

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил «СЭ», что он не осведомлен о состоянии здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Ранее телеграм-канал Baza распространил информацию о том, что Кадыров был доставлен в Москву с подозрением на коронавирус. Емельяненко дружит с главой Чечни и жил, и тренировался у него в резиденции в Грозном.

— Появилась новость, что Кадырова доставили в московскую больницу с подозрением на коронавирус.

— Вообще не в курсе этого, — сказал Емельяненко.

— У вас как здоровье?

— У меня отлично все. Тренируюсь, готовлюсь. Вот сейчас как раз в спортзал собираюсь.

— Когда в последний раз виделись с Кадыровым?

— А я уже как две недели в другую резиденцию переехал — чтобы здесь спарринговать. А по телефону разговаривал с ним недавно. Я уже две недели в Гудермесе. Сюда парням удобнее приезжать и тренироваться. Эта резиденция — она как спортивная база. Сделана для спортсменов. Здесь громадный спортивный зал, есть ринг. У меня намечается бой с Минеевым по правилам боксам, и Рамзан сказал — давай, езжай туда. Чтобы я ринг почувствовал, боксерскую работу. Ко мне сюда отовсюду приезжают действующие профессиональные боксеры, подтягивают меня. (Илья Андреев)

Baza: у Рамзана Кадырова — подозрение на коронавирус