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Сегодня, 13:03

Кори Андерсон: «Меня удивило, что Немков оказался не так уж силен»

Андерсон поделился своими впечатлениями от первого боя с Немковым
Давид Хачатрян
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Претендент на титул Bellator Кори Андерсон (16-5) поделился своими впечатлениями от первого боя с Вадимом Немковым (14-2) на Bellator 277.

«Когда я дрался с ним в первый раз, я в точности знал, как он будет действовать, — сказал американец на пресс-конференции Bellator. — Меня удивило, что он оказался не так уж силен. В первом контакте он показал свою мощь, и я подумал, что он сохранит свои силы намного дольше. Когда я ударил его во второй раз — прежнего напора уже не ощущалось. Тогда я понял, что выматываю его. В третий раз я не почувствовал никакого сопротивления. Меня удивило то, что силы покинули его быстрее, чем я ожидал».

Немков и Андерсон дрались 15 апреля на Bellator 277 в Сан-Хосе, США. Бой был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Бойцы вновь встретятся 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

Вадим Немков
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