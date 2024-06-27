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Сегодня, 07:52

Александр Емельяненко и Кирилл Сидельников могут выступить осенью на турнире Ural FC

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин рассказал, что лига рассматривает вариант с организацией боев Александра Емельяненко и Кирилла Сидельникова.

«Если договоримся — Емельяненко станет одним из хедлайнеров турнира. Какого именно — будем обсуждать с нашими партнерами и с самим Александром. Будут ли еще какие-то громкие имена? Сейчас сказать не могу. Чуть позже.

Для начала нужно определиться с местом проведения турниров. Не исключено, что мы устроим бой нашему прославленному спортсмену Кириллу Сидельникову. Возможно, на этом же турнире подерется чемпион Ural FC по кикбоксингу Валерий Бизяев. У нас большие планы. Но сейчас, как я говорил ранее, нужно определиться с местом проведения турнира», — цитирует MMA.Metaratings.ru Габдуллина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aleksandr-emelyanenko-i-kirill-sidelnikov-mogut-vystupit-na-osennem-turnire-ural-fc-376920/
Александр Емельяненко
ММА
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