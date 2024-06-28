Латвийский боец ММА Глухов получил российский паспорт

Латвийский боец ММА Константин Глухов сообщил, что получил российский паспорт.

«Я получил паспорт гражданина России», — цитирует спортсмена ТАСС. По словам Глухова, в Латвии он сталкивался с проблемами из-за русской фамилии.

«Даже была история, когда я пришел тренироваться в один зал, и мне отказали в поддержке из-за того, что не латыш», — сказал боец.

На счету Глухова 52 профессиональных поединка в ММА. Он одержал 35 побед и потерпел 17 поражений.