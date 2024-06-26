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Рафиков — о возможном бое с Пираевым: «Я единственный хороший и выгодный вариант для него»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков рассказал о переговорах о возможном поединке с россиянином Марифом Пираевым.

«Переговоры идут насчет боя. Я думаю, на следующей неделе уже точно ясно станет: «Да или нет!». Мариф гоняется за другими боями, а я — это единственный хороший и выгодный вариант для него. Поэтому пусть принимает бой. Планируем провести бой осенью. Вероятность где-то 90 процентов, что бой состоится», — приводит слова Рафикова Legalbet.kz.

18 мая Рафиков победил азербайджанца Наримана Аббасова в чемпионском поединке на объединенном турнире AMC Fight Nights и Naiza FC. Пираев в предыдущем поединке 10 ноября прошлого года на турнире AMC Fight Nights победил удушающим приемом россиянина Максима Буторина.

Источник: Legalbet.kz
Мариф Пираев
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