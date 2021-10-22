Александр Емельяненко: «Буду душить поп-ММА!»
22 октября, 16:35
Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в Instagram фотографию с таджикским бойцом Чоршанбе Чоршанбиевым.
«Буду душить поп-ММА!» — подписал Емельяненко фотографию.
10 декабря Емельяненко проведет бой на голых кулаках с американским бойцом Джеффом Монсоном.
На счету 40-летнего россиянина 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в MMA. У 50-летнего американца 61 победа, 26 поражений и 1 ничья.
Емельяненко и Монсон уже проводили поединок в ноябре 2012 года — бой завершился победой американца удушающим приемом.
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