Bellator 269 в Москве: время начала и где смотреть прямую трансляцию турнира
22 октября, 17:00
Турнир Bellator 269 пройдет в Москве в субботу, 23 октября.
Турнир начнется в 19.00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 22.00 (мск), главный бой — примерно в 23.30 (мск).
В главном бою вечера россиянин Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном. «СЭ» проведет трансляцию поединка.
Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: онлайн-трансляция боя Bellator в Москве
Трансляцию турнира можно посмотреть на платном сервисе «Okko Спорт».
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