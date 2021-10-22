Bellator 269 в Москве: время начала и где смотреть прямую трансляцию турнира

Турнир Bellator 269 пройдет в Москве в субботу, 23 октября.

Турнир начнется в 19.00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 22.00 (мск), главный бой — примерно в 23.30 (мск).

В главном бою вечера россиянин Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном. «СЭ» проведет трансляцию поединка.

Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: онлайн-трансляция боя Bellator в Москве

Трансляцию турнира можно посмотреть на платном сервисе «Okko Спорт».