Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, за кого будет болеть в бою Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

«Однозначно, я буду болеть за брата, за Федора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Я думаю, что Федор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон — ударник, поэтому борьбы здесь будет мало.

Федор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно, налетать как смерч. Будет, как ураган, сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами", — цитирует ВсеПроСпорт.ру Емельяненко.

Bellator 269 пройдет 23 октября 2021 года в Москве на «ВТБ Арене». Главным боем вечера станет поединок между россиянином Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.Александр Емельяненко будет болеть за своего брата Федора в бою против Тимоти Джонсона на Bellator 269