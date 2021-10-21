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Президент Bellator высказался о возможности проведения боя между Федором и Александром Емельяненко

21 октября, 18:25
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Президент Bellator Скотт Кокер высказался о вероятности боя между братьями Федором и Александром Емельяненко.

«Если честно, я не думаю, что Федор на такое согласится. Потому что это все-таки его брат. Конечно, могут быть разные ситуации, я не знаю, какая у них. Но Александр все равно остается его братом.

Меня даже недавно кто-то спрашивал, не ведем ли мы переговоры о том, чтобы организовать бой «между Федором и Александром». Я сначала не понял: «Бой Федора с Александром Шлеменко?» Мне ответили: «Нет, с Александром Емельяненко». Но нет, это не реальная история, это лишь слух. Такого не случится", — приводит слова Кокера «Газета.Ru».

23 октября 45-летний Федор Емельяненко проведет бой с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/21/n_16728367.shtml

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Екатерина Савостина все материалы автора
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