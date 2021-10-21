23 октября в Москве состоится турнир Bellator 269, на котором в главном событии вечера подерутся легендарный боец ММА Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

С незначительным преимуществом фаворитом боя называют Емельяненко. Россиянин не участвовал в поединках почти два года. В последний раз он дрался в декабре 2019-го, тогда он нокаутировал американца Квинтона Джексона на турнире Bellator 237.

Свой последний поединок американец провел 25 июня. Тогда в бою за титул временного чемпиона Bellator Джонсон уступил Валентину Молдавскому единогласным решением.

Коэффициент на победу Емельяненко в предстоящем поединке составляет около 1.90. На Джонсона — 1.95. Ставки на ничью котируются в районе 70.0.

Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон на «ВТБ Арене» читайте здесь.