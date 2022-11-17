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Сегодня, 07:37

Алекс Перейра получил коричневый пояс по джиу-джитсу

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра после победы над Исраэлем Адесаньей (23-2) и завоевания титула получил от своего тренера Плинио Круза коричневый пояс по джиу-джитсу, сообщает журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Всего за карьеру в ММА бразильский боец одержал 7 побед и потерпел 1 поражение.

Алекс Перейра
ММА
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