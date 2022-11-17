Алекс Перейра получил коричневый пояс по джиу-джитсу

Новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра после победы над Исраэлем Адесаньей (23-2) и завоевания титула получил от своего тренера Плинио Круза коричневый пояс по джиу-джитсу, сообщает журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Всего за карьеру в ММА бразильский боец одержал 7 побед и потерпел 1 поражение.