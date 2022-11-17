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Сегодня, 07:05

Джош Томсон: «Не верю, что у Волкановски есть шанс победить Махачева»

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) уверен, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) одолеет чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (25-1).

«Я просто не верю, что у него [Волкановски] есть шанс победить [Махачева], — сказал Томсон в подкасте WEIGHING IN. — Мне нравится смотреть за боями Волка. Я бы хотел увидеть его бои против Яира [Родригеса], Джоша Эммета и Арнольда Аллена. И я не хочу видеть эти бои после того, как Волк проиграет Исламу, потому что это поражение может подорвать его уверенность.

Там, где не так силен Волк, Ислам — лучший. Я говорю о джиу-джитсу, борьбе. У Алекса будет лишь одно преимущество — в скорости".

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

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