Алджамейн Стерлинг пообещал уничтожить Петра Яна в их матче-реванше

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг поделился мыслями о бое-реванше с россиянином Петром Яном после его официального анонса.

«Да, странно, но не суть. Я просто уничтожу этого парня и избавлюсь от него ради тебя, Ариэль. Ты можешь на это рассчитывать!», — написал Стерлинг в Twitter.

Yea, weird but whatever. I'll just smash this guy and get rid of him for you Ariel. You can count on it! https://t.co/G9ABUFsjMX — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) July 24, 2021

В их первом бою, который состоялся в марте этого года на UFC 259 в Вегасе, Ян уступил Стерлингу в результате дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову.

Теперь матч-реванш состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.