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Алджамейн Стерлинг пообещал уничтожить Петра Яна в их матче-реванше

12:10
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг поделился мыслями о бое-реванше с россиянином Петром Яном после его официального анонса.

«Да, странно, но не суть. Я просто уничтожу этого парня и избавлюсь от него ради тебя, Ариэль. Ты можешь на это рассчитывать!», — написал Стерлинг в Twitter.

В их первом бою, который состоялся в марте этого года на UFC 259 в Вегасе, Ян уступил Стерлингу в результате дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову.

Теперь матч-реванш состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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