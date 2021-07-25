Алджамейн Стерлинг пообещал уничтожить Петра Яна в их матче-реванше
12:10
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг поделился мыслями о бое-реванше с россиянином Петром Яном после его официального анонса.
«Да, странно, но не суть. Я просто уничтожу этого парня и избавлюсь от него ради тебя, Ариэль. Ты можешь на это рассчитывать!», — написал Стерлинг в Twitter.
В их первом бою, который состоялся в марте этого года на UFC 259 в Вегасе, Ян уступил Стерлингу в результате дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову.
Теперь матч-реванш состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
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