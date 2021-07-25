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Хабиб хочет увидеть бой Яна с Диллашоу в России. Петр ответил

12:01
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет увидеть бой между Петром Яном и Ти Джеем Диллашоу в России в 2022 году.

«Ян против Ти Джея в России в 2022 году», — написал Нурмагомедов в Twitter.

«Газпром Арена» с вместимость 68000 человек, Санкт-Петербург", — ответил Ян.

Ти Джей Диллашоу успешно вернулся после двухгодичной дисквалификации в связи с применением допинга. В ночь на 25 июля в Вегасе он победил опасного топа Кори Сандхагена судейским решением.

Следующий бой Петра Яна состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Соперник — Алджамейн Стерлинг, которому он уступил в марте этого года в результате дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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