Хабиб хочет увидеть бой Яна с Диллашоу в России. Петр ответил

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет увидеть бой между Петром Яном и Ти Джеем Диллашоу в России в 2022 году.

«Ян против Ти Джея в России в 2022 году», — написал Нурмагомедов в Twitter.

«Газпром Арена» с вместимость 68000 человек, Санкт-Петербург", — ответил Ян.

68000 Gazprom Arena, Saint Petersburg ?? https://t.co/ZlembXlU3X — Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) July 25, 2021

Ти Джей Диллашоу успешно вернулся после двухгодичной дисквалификации в связи с применением допинга. В ночь на 25 июля в Вегасе он победил опасного топа Кори Сандхагена судейским решением.

Следующий бой Петра Яна состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Соперник — Алджамейн Стерлинг, которому он уступил в марте этого года в результате дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.