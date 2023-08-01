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Сегодня, 14:56

Алджамейн Стерлинг дал точный прогноз на бой с Шоном О'Мэлли

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) уверен, что нокаутирует второго номера рейтинга в легчайшем весе Шона О'Мэлли (16-1).

«Шон будет хорошим испытанием в плане ударной техники. Но стоит ему допустить одну ошибку, и он окажется на спине. Гранд-энд-паунд, TKO во 2-м раунде! Я уже сотни раз видел, как это происходит. Пришло время исполнить задуманное», — написал Стерлинг в Twitter.

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
UFC
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