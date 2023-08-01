Алджамейн Стерлинг дал точный прогноз на бой с Шоном О'Мэлли

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) уверен, что нокаутирует второго номера рейтинга в легчайшем весе Шона О'Мэлли (16-1).

«Шон будет хорошим испытанием в плане ударной техники. Но стоит ему допустить одну ошибку, и он окажется на спине. Гранд-энд-паунд, TKO во 2-м раунде! Я уже сотни раз видел, как это происходит. Пришло время исполнить задуманное», — написал Стерлинг в Twitter.

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.