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Сегодня, 14:44

Олейник: «Следующий соперник выше, тяжелее и шире меня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник рассказал про турнир Кубка казанского Кремля.

«На канале «РЕН ТВ» я выступил как свободный агент. У нас не эксклюзивный контракт. На бокс я подписал контракт с представителями Кубка казанского Кремля. Этот турнир неоднократно проводился. В планах на 26 августа. Можно сказать, что готовлюсь полным ходом. Не могу вспомнить фамилию соперника. Парень из Карачаево-Черкесии. Большой и огромный. Моложе меня на десять лет. Чуть выше, чуть тяжелее, чуть шире меня. Большой и сильный парень, но не профессиональный боксер. То есть у него тоже дебют или второй бой», — сказал Олейник MMA.Metaratings.ru.

45-летий Олейник 26 мая провел бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против британца Оли Томпсона. В этом противостоянии Алексей потерпел поражение нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 60 побед, 17 поражений и одна ничья.

Источник: mma.metaratings
Алексей Олейник
UFC
ММА
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