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Сегодня, 16:07

Резников — о конфликте Шлеменко и Кунченко: «Очень неправильно переходить на личности»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Казахстанский легковес Артем Резников прокомментировал конфликт между Александром Шлеменко и Алексеем Кунченко.

Ранее Кунченко заявил, что Шлеменко испортил карьеру бойца Bellator Андрея Корешкова. Шлеменко в ответ на обвинения жестко раскритиковал Кунченко.

«Я считаю, что очень неправильно со стороны Александра Шлеменко и Андрея Корешкова переходить на личности, — сказал Резников в интервью ютуб-каналу «Вестник ММА». — Это очень неправильно. Крыса, собака — это что за слова? «Ушел как крыса...». Никто не уходит как крыса, не убегает с корабля. Ну захотел, ушел. Если я от кого-то уйду, то крысой, собакой не стану. Все понимают, что это не прямые оскорбления, а косвенные, но всем понятно кому они адресованы. «Лают собаки...». Ну, некрасиво. Нельзя человека задевать оскорблениями ни в коем случае».

На счету Резникова в ММА 24 победы и 7 поражений. Следующим соперником Резникова должен стать россиянин Али Багов.

Александр Шлеменко
ММА
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