Адвокат Диаса: «Нейт действовал в целях самообороны»

Представители Нейта Диаса (21-13) сообщили, что Диас не являлся зачинщиком потасовки, в ходе которой он провел удушающий человеку на улице на минувших выходных.

«Нейт получил известие об ордере на арест, и мы находимся в контакте с судебными властями Нового Орлеана, — говорится в заявлении представителя Диаза Зака Розенфилда. — Адвокат Нейта надеется представить окружному прокурору все факты об этом инциденте, которые ясно показывают, что квалифицированный боец по имени Родни Петерсен агрессивно преследовал Нейта с намерением вступить с ним в бой, а когда это случилось, Нейт действовал исключительно в целях самообороны».

Диас душил человека на улице, после чего тот потерял сознание. Полиция выдвинула против бойца обвинение в нанесении побоев второй степени и намерена его арестовать.