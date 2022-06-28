Рахмонов вошел в топ-10 полусреднего веса в UFC после победы над Магни

UFC обновила рейтинги бойцов на официальном сайте. Умар Нурмагомедов (15-0) впервые вошел в топ-15 рейтинга легчайшего веса после победы над Нейтом Манессом (14-2) на UFC on ESPN 38.

В легком весе Матеуш Гамрот (21-1) после победы над Арманом Царукяном (18-2) на UFC on ESPN 38 поднялся с 12 строчки рейтинга на восьмую, в то время как Царукян остался на 11 строчке. Конор Макгрегор опустился на четыре позиции — с восьмой на 12-ю.

В полусреднем весе непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) после доминирующей победы над Нилом Магни (26-9) на UFC on ESPN 38 вошел в топ-10 рейтинга дивизиона.