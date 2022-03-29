Лига ACA отменила все международные турниры

Лига Absolute Championship Akhmat (ACA) отменила все международные турниры из-за политической ситуации. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Мы провели совещание и решили, что мы не будем в этом году делать никаких заграничных событий. Мы решили, что до конца года поработаем внутри страны. По количеству турниров мы будем уточнять», — цитирует ТАСС Яценко.

Ранее сообщалось, что ACA планирует провести 16 турниров в 2022 году.